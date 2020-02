Luciana Littizzetto in studio?/ “C’è chi cade per finta e chi…” (Che tempo che fa) (Di domenica 9 febbraio 2020) Luciana Littizzetto in studio o in collegamento a Che tempo che fa? Da oltre un mese in convalescenza dopo la rovinosa caduta ilsussidiario

La__larva : @FraVonV Io ne vedrei bene uno anche con Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli - MrGioGio77 : Io non so voi, ma io quando vedo Rita Pavone, penso alla somiglianza con Luciana Littizzetto #sanremo2020 #DomenicaIn - KontroKulturaa : Luciana Littizzetto: abbandona Fabio Fazio per nuove sfide? Parla lei - -