La Marina statunitense verso il futuro degli Ucav (Di domenica 9 febbraio 2020) L’ultimo test organizzato dal Navy Warfare Development Command è stato un importante passo in avanti nello sviluppo sia delle nuove tecnologie sia di concetti operativi avanzati. Nell’esercitazione organizzata alla base aerea di Patuxent River, la Marina statunitense insieme a Boeing – che partecipa col programma Loyal Wingman – ha dimostrato la possibilità di controllare due o più aerei senza equipaggio da uno con uomini a bordo, utilizzando tre Boeing E/A-18G Growler. Un test che è cruciale per il proseguo dello sviluppo delle tecnologie considerate di sesta generazione, ma che è anche una base importante per nuove ulteriori sperimentazioni sugli aerei della flotta navale. Una concreta possibilità operativa? Nel prossimo futuro, infatti, i test coinvolgeranno anche il caccia F/A-18E/F Super Hornet, “padre” della versione da guerra elettronica che è il Growler e che rimarrà ... it.insideover

TommyBrain : AntiDiplomatico:La presenza crescente di sottomarini russi nell'Atlantico rende la vita difficile alla Marina statu… - IacobellisT : AntiDiplomatico:La presenza crescente di sottomarini russi nell'Atlantico rende la vita difficile alla Marina statu… -