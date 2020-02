Keanu Reeves, l’anti-divo di Hollywood: intervento cavalleresco (Di domenica 9 febbraio 2020) Keanu Reeves: splendido pensiero per una turista sperduta Nel 2016, in attesa del proprio cibo da asporto in un caffè di Beverly Hills, Keanu Reeves – protagonista domenica 9 febbraio su Rete 4 con The Watcher – scorse una turista australiana smarrita con in mano una mappa. L’insegnante di Melbourne Nicole Lewis-Jacobs si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia a Los Angeles e ricorda di essere passata davanti a uno sconosciuto e di aver chiesto aiuto. Stava camminando per strada e si era persa, racconta a 9Honey Celebrity. Stava cercando Orange Street, aveva una mappa di Beverly Hills e passò davanti a questo uomo (Keanu Reeves) appostato davanti all’entrata di un caffè. Lewis-Jacobs gli domandò se stesse andando nella direzione giusta. L’uomo si girò e le indicò la strada, dunque la donna lo ringraziò per poi muoversi nella direzione indicata. Come una persona ... kontrokultura

KontroKulturaa : Keanu Reeves, l'anti-divo di Hollywood: intervento cavalleresco - - badtasteit : #BillAndTedFacetheMusic, ecco il primo teaser poster del film con #KeanuReeves e #AlexWinter - Scrive_Squad : Da parte di padre Keanu Reeves vanta antenati inglesi, hawaiani, cinesi, portoghesi e perfino, alla lontanissima, i… -