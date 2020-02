Gianni Morandi agli Oscar 2020: il motivo è davvero curioso (Di lunedì 10 febbraio 2020) In collegamento telefonico con TV8, che insieme a Sky segue la diretta italiana di questi Oscar 2020, c’è Gianni Morandi. Il cantante infatti, seppur indirettamente, parteciperà alla serata losangelina degli Oscar. Lo ha fatto notare lui stesso attraverso un video Facebook, con il quale ha ricordato la sua presenza nella categoria del Miglior Film. “Questa notte saranno consegnati i Premi Oscar“, il messaggio di Gianni Morandi ai fan. “Tra i nominati al miglior film c’è anche Parasite. Il film ha nella sua colonna sonora una certa canzone italiana. Guardate le immagini e ascoltate la musica, è una canzone che io conosco bene…”. Il film più favorito agli Oscar 2020 ha infatti utilizzato come commento sonoro In Ginocchio Da Te, dello stesso Gianni Morandi. Una scelta bizzarra, ancor più se considerato l’esotismo di un film coreano arrivato a ... velvetgossip

SirDistruggere : Intanto Gianni Morandi su Facebook. - repubblica : Oscar 2020, chi sale sul palco per vincere e chi per premiare. E Gianni Morandi tifa 'Parasite' - salmakia77 : RT @stoopidcheerio: Cioè sti scemi non ci hanno fatto vedere George e Dean ma neanche Roman perché eravamo al telefono con Gianni Morandi i… -