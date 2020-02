FORMAZIONI Parma Lazio: Lazzari in panchina, c’è Cornelius (Di domenica 9 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Parma Lazio Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Lazio, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/2020. Parma (4-3-3) – Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Caprari, Cornelius, Kurtic. Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

