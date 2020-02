Fai rumore, la canzone di Diodato: il significato nascosto e a chi è dedicata (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato, Fai rumore: il vero significato della canzone che ha vinto Sanremo 2020 Fai rumore di Diodato è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019. Un pezzo elegante e romantico, con un ritornello che non si dimentica facilmente. E che ha conquistato tutti fin dal primo ascolto, tanto che era tra i favoriti dei … L'articolo Fai rumore, la canzone di Diodato: il significato nascosto e a chi è dedicata proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : CHE FAI RUMOREEEEEE QUIIIIIIIIII, E NON LO SO SE MI FA BENE SE IL TUO RUMORE MI CONVIENE MA FAI RUMOREEEEEEE SIIIII… - trash_italiano : E FAI RUMOREEEEEE CHE NON LO SO SE MI FA BENEEEEEE NON LO SO SE MI CONVIENEEEEEE. E FAI RUMORE, CHE NON LO POSSO SO… - OndeFunky : Fai rumore che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra te e me @DiodatoMusic cuore ?? #Sanremo70 #sanremofunky -