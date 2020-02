Decreti sicurezza: Lamorgese, li cambieremo, ma alcune norme restano (Di domenica 9 febbraio 2020) I Decreti sicurezza vanno cambiati perche' ci sono state delle osservazioni del presidente della Repubbblica, ma ci sono altri aspetti da valutare con la maggioranza, dice la ministra firenzepost

CarloCalenda : Perché siamo il paese in cui non conta quello che fai ma quello che dici di essere. Se i decreti sicurezza li fa Sa… - matteosalvinimi : Con un’economia in crisi e sbarchi aumentati del 700%, questo governo folle pensa di smontare Quota 100 e cancellar… - Linkiesta : Il 17 novembre, a Bologna, il segretario del Pd #Zingaretti aveva assicurato, con una certa foga, che avrebbe aboli… -