Coronavirus, inizia quarantena per gli 8 italiani provenienti da Wuhan. Salgono a 811 i morti in Cina, più della Sars (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono già ricoverati al policlinico militare del Celio dove hanno iniziato la quarantena. Tra gli otto italiani che da Pratica di Mare sono stati trasportati al nosocomio di Roma, ci sono anche due neonati, un bimbo e una bimba nati nel 2019. I due piccoli sono con le proprie madri. La bimba aveva avuto la febbre nei giorni scorsi. "Il ministero della Salute ha ritenuto più facile portare al Celio gli otto italiani da poco rientrati da Wuhan, anche per motivi di posti" ha spiegato il capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, spazzando ogni interrogativo sulla scelta di portare gli otto italiani all'ospedale del Celio e non nella città militare della Cecchignola, dove si trovano gli altri italiani in quarantena rientrati lunedì scorso. "Sono in buona condizione di salute, nessuno ha rappresentato sintomi - ha aggiunto Verrecchia -. Siamo contenti perché all'inizio ... ilfogliettone

