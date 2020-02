Coronavirus, controlli allo Spallanzani su due bambini rientrati da Wuhan (Di domenica 9 febbraio 2020) Tra i 56 italiani rimpatriati da Whuan, due bambini di 4 e 8 anni, con solo alcune linee di febbre, accompagnati dal padre, sono stati trasferiti a titolo puramente precauzionale, all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. Per il primo dei due, il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo Coronavirus 2019-nCoV. In corso l’esame sul secondo. Lo rende noto il ministero della Salute. Stabili condizioni cinesi huffingtonpost

