Abusi sessuali sulle proprie figlie, il gip: “Concepita la bambina solo per violentarla” (Di domenica 9 febbraio 2020) Accurate indagini eseguite dalla Polizia Postale della Toscana hanno portato all’arresto di tre persone, un uomo e due donne, per Abusi su minori. Le piccole vittime, due bambine di pochi anni di età, erano figlie dell’uomo e delle due donne in manette. I tre si scambiavano materiale pedo-pornografico in chat. Concepita per un macabro scopo Telegram e Whatsapp erano i principali social che i 3 arrestati utilizzavano per scambiarsi centinaia di fotografie che ritraevano le 2 bimbe costrette dai propri genitori a posare in atteggiamenti sessuali. Le foto degli Abusi venivano condivise dall’uomo con l’ex compagna e con un’altra donna, madre di una delle 2 bambine. Le violenze venivano fotografate e filmate e successivamente inviate all’uomo. Il tutto poi, in un secondo momento, veniva condiviso con una rete di pedofili attiva nelle chat sui social. Stando a quanto riporta La ... thesocialpost

francemachado : #Facebook mi censura un post contro #Bolsonaro con la scusa che è una foto di nudo o addirittura abusi sessuali e m… - LiaColombo1 : Non ci si può credere... ?? - Dagherrotipo1 : RT @AngeloTani: ?? Le solite nordafricane: ora basta! Mamme abusano delle figlie piccole per produrre foto pedopornografiche: due arresti.… -