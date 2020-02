Vandalizzate lapidi in memoria degli italiani massacrati nelle foibe (Di sabato 8 febbraio 2020) Gabriele Laganà Negli ultimi due giorni a Casal e Monferrato e a Pomezia sono state Vandalizzate le lapidi in memoria degli italiani massacrati nelle foibe dai partigiani comunisti di Tito I morti dovrebbero essere tutti uguali e verso di essi andrebbe mostrato rispetto e umana pietà. Ma c’è qualcuno che, accecato da un profondo odio ideologico, non la pensa così. E per rimarcare la sua posizione non si limita alle sole parole ma compie azioni che infangano la memoria di chi è stato vittima della follia di uomini che, credendo di essere dei in Terra, hanno creduto di poter fare tutto, anche decidere sul destino di chi, pensiero loro, stava dalla “parte sbagliata”, cioè era anticomunista. La scorsa notte ignoti hanno vandalizzato la lapide posta a Casale Monferrato, nell'Alessandrino, a ricordo della immane tragedia delle foibe nella quale migliaia di italiani persero la vita ... ilgiornale

Vandalizzate lapidi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vandalizzate lapidi