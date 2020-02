Sanremo, Achille Lauro scende le scale e partono i fischi. Ecco a cosa era ispirato i look della quarta serata (Di sabato 8 febbraio 2020) La sua era una delle esibizioni più attese. Per la quarta serata del festival di Sanremo, Achille Lauro ha stupito nuovamente con un look scenografico vestendo i panni di i panni della Marchesa Luisa Casati Stampa. In testa un cappello di piume con inserti di cristalli, poi un abito di chiffon nero completamente trasparente e dei collant tailor made, con motivo geometrico di cristalli neri. A sorpresa, il cantante ha estratto da uno speciale guanto un rossetto Gucci con cui si è truccato le labbra, prima di baciare il chitarrista. Appena è sbucato dalle quinte per scendere le scale, però, Lauro è stato pesantemente fischiato da qualche spettatore seduto in platea.



Luisa Casati, nata a Milano il 23 gennaio 1881 e morta a Londra, 1º giugno 1957, è stata una nobildonna e collezionista d’arte italiana. La nobildonna, figlia di ricchi commercianti ... caffeinamagazine

