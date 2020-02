Sanremo 2020: Sabrina Salerno e i 'Boys' Amadeus e Fiorelloringraziano Cecchetto (Di domenica 9 febbraio 2020) Sabrina Salerno torna all'Ariston per la serata finale di Sanremo 2020 e ritrova sul palco gli amici di una vita. "Ci chiamavano i ragazzi di Via Massena" ricorda Fiorello che questa volta non cita Radio Deejay, come invece ha fatto spesso durante Viva RaiPlay!, ma evoca quella 'generazione Deejay' che abbiamo più volte richiamato in questi mesi di preparazione. "Eravamo noi tre, Savino e se stasera siamo qui è perché siamo stati scoperti tanti anni fa da Claudio Cecchetto!" E parte il saluto per il loro 'padre putativo', finora convitato di pietra, come aveva fatto notare anche Dagospia nel sottolineare l'assenza di Jovanotti a Sanremo con gli amici di una vita. E proprio oggi è arrivato anche il tweet di Jova 'ai ragazzi di via Massena' con i complimenti per il successo.Sanremo 2020: Sabrina Salerno e i 'Boys' Amadeus e Fiorelloringraziano Cecchetto pubblicato su ... blogo

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -