‘Sanremo 2020’ | quarta serata | Leo Gassmann vince tra le Nuove Proposte | Morgan e Bugo

E' giunta alla quarta puntata la settantesima edizione del Festival Di Sanremo, condotto questo anno da Amadeus e che sta raccogliendo davanti al televisore un numero veramente cospicuo di telespettatori come confermano i vari resoconti auditel (QUI, QUI, QUI per tutti i dettagli). La kermesse canora si è aperta con l'esibizione delle Nuove Proposte e sul palco dell'Ariston si sono ritrovati faccia a faccia i precedenti quattro semifinalisti: Tecla Insolia, Leo Gassmann, Fasma e Marco Sentieri. A giudicare le loro performance la giuria demoscopica, la sala stampa e il televoto che hanno deciso di mandare in finale Tecla con la sua 8 Marzo che ha vinto su Billy Blu di Sentieri e Gasmann che con un 50,1% si è aggiudicato la finale su Fasma. Prima di passare a decretare il vincitore tra le Nuove Proposte un piccolo sketch dello showman Rosario Fiorello che, prendendo ...

