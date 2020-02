Sanremo 2020, il Corsera su Morgan: "La lettera poco lucida con cui accusava l'orchestra di complotto" (Di sabato 8 febbraio 2020) Al Festival di Sanremo è deflagrato il caso Morgan-Bugo, squalificati dopo la modifica del testo della canzone da parte del primo. Modifiche con cui ha insultato il suo socio. Un caso clamoroso. Ma la tensione tra i due, si apprende, covava da giorni. E a tal proposito, è interessante un passaggio d liberoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: 'Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle s… -