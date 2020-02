Pensioni, la quattordicesima sul tavolo (Di sabato 8 febbraio 2020) I sindacati trattano con il governo l’innalzamento della “quattordicesima”, ovvero la somma aggiuntiva che va dai 340 ai 650 euro circa, pagata nel mese di luglio ai pensionati di almeno 64 anni con un trattamento che arriva a poco più di 1.000 euro mensili. La richiesta, spiega oggi Il Messaggero, è di innalzare questa soglia fino 1.500 euro, con un costo che si aggira sul miliardo di euro. Decisamente troppo per l’esecutivo. Attualmente i beneficiari sono circa 3,5 milioni; una soluzione intermedia potrebbe prevedere un ampliamento a metà strada, tale da coinvolgere un altro milione di persone circa. I conti ufficiali saranno fatti però solo in un prossimo appuntamento, al quale il governo si dovrebbe presentare munito di calcoli e simulazioni. Ma anche se le posizioni si dovessero avvicinare, ci sarebbe da stabilire il veicolo legislativo da usare per l’intervento: ... nextquotidiano

elvira_russo : RT @cgilnazionale: #Pensioni: vogliamo #rivalutazione, meno #tasse e più #quattordicesima. Oggi abbiamo rilanciato le nostre richieste al g… - NBaseotto : RT @cgilnazionale: #Pensioni: vogliamo #rivalutazione, meno #tasse e più #quattordicesima. Oggi abbiamo rilanciato le nostre richieste al g… - NonUnodiMeno : RT @cgilnazionale: #Pensioni: vogliamo #rivalutazione, meno #tasse e più #quattordicesima. Oggi abbiamo rilanciato le nostre richieste al g… -