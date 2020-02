Parma, i convocati per la Lazio: quanti rientri per D’Aversa (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Parma domani affronterà la Lazio al Tardini: ecco i convocati di Roberto D’Aversa che potrà contare su Kulusevski Il Parma domani affronterà al Tardini la Lazio. Tramite il sito ufficiale, i ducali hanno diramato la lista dei convocati. Tornano Kulusevski e Karamoh, prima per Regini. Ancora fuori, invece, Sepe e Gervinho. L’elenco completo dei convocati Portieri: Colombi, Corvi, Radu. Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini. Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic. Attaccanti: Caprari, Cornelius, Karamoh, Kulusevski, Siligardi, Sprocati. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Solo_La_Lazio : ?? I convocati di D'Aversa per #ParmaLazio ?? - LALAZIOMIA : - pasqualinipatri : -