Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di sabato 8 febbraio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox dell’8 febbraio è ricco di novità a dir poco interessanti. Tale giornata vedrà i nativi del Cancro risolvere un piccolo problema personale. Per i nati sotto il segno del Capricorno sarà una giornata molto faticosa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali. Paolo Fox Oroscopo 8 febbraio da Ariete a Gemelli Ariete – Non siete felici di tutto ciò che vi è capitato dall’inizio dell’anno, infatti, nel lavoro avete dato tanto e avete ottenuto poco. In questo weekend potete muovervi bene in campo sentimentale, grazie a Venere e Luna favorevole. Toro – Weekend abbastanza faticoso con la Luna dissonante, Venere sarà nel vostro segno nel prossimo mese. Siete molti insistenti, volete a tutti i costi che una persona debba fare parte della vostra vita. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare ... kontrokultura

