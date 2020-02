“Non pericoloso”, gli ridanno la pistola dopo la denuncia dell’ex: la uccide con 7 colpi (Di sabato 8 febbraio 2020) Sette colpi di pistola calibro nove spezzano la vita di Elisa Beatrice Rattazzi, mamma di due bimbi, il 20 maggio del 2008, a Barriera di Milano (Torino). A spararle, l’ex marito Raffaele Cesarano che subito dopo fa fuoco contro l’amico Giuseppe, evirandolo. Voleva punirli per la loro presunta relazione. Cesarano, guardia giurata, è stato condannato a 18 anni. Pochi giorni prima della tragedia la Prefettura gli aveva ridato l’arma precedentemente sequestrata per violenze domestiche. perché ‘non pericoloso’. Ha scaricato il caricatore della pistola d’ordinanza contro la moglie e l’amante di lei. Elisa Rattazzi, 32 anni, madre di due figli, è rimasta uccisa, mentre Giuseppe Cardella, operaio, 33, se l’è cavata con ferite gravi, ma non mortali, una ai testicoli. È il femminicidio di Torino del 2008, una storia dimenticata dalle cronache, ma che ha ancora tanto da insegnare sulla violenza ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : “Non pericoloso”, gli ridanno la pistola dopo la denuncia dell’ex: la uccide con 7 colpi - MiciogattoIt : Ora conosciamo molto bene anche noi umani il Coronavirus, ma nei gatti è un virus già ben conosciuto, non pericolos… - Sunny77 : @AntonioSassone7 Nel 2017lo stesso partito,indagato dal Verfassungsschutz,fu dichiarato non pericoloso e a ogni ele… -