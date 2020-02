Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie parla di tre stunt "osceni" per i sequel (Di sabato 8 febbraio 2020) Christopher McQuarrie ha parlato di tre stunt davvero incredibili che vorrebbe in Mission: Impossible 7 e 8 e del coinvolgimento di Henry Czerny. La presenza di Tom Cruise in Mission: Impossible 7 non è ancora stata confermata ma il regista degli ultimi film del franchise, Christopher McQuarrie ha già in mente alcuni stunt per la star da inserire nei sequel. Se in Rogue Nation è rimasto appeso su un aeroplano mentre decollava e in Fallout si è cimentato nel paracadutismo e pilotato un elicottero, quali potrebbero essere i prossimi stunt pensati perTom Cruise? Nel podcast di Empire, Christopher McQuarrie ha ribadito che l'agente Ethan Hunt non andrà nello spazio ma ha pensato a diverse soluzioni per il personaggio. Talmente "oscene" - parole sue ... movieplayer

