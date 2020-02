Meteo Campania, nei prossimi giorni tornano nuvole e piogge (Di sabato 8 febbraio 2020) Meteo Campania: dopo il sole di queste giornate, da domenica sera è previsto il ritorno del maltempo, con le piogge che caratterizzeranno anche l’inizio della prossima settimana. Meteo Campania 3bMeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord nuvolosità in ulteriore aumento sino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con locali fenomeni su Liguria e rilievi centro occidentali. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 8 e 12. Al Centro avvio soleggiato ma con nubi in aumento da Ovest, con locali piogge sulle Tirreniche. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 12 e 15. Al Sud bel tempo ma con nubi in arrivo serale, specie sui settori tirrenici e Sicilia, con piogge sulla Campania, che si protrarranno anche per l’inizio della prossima settimana su tutta la regione. Temperature senza variazioni, massime tra 12 e ... 2anews

