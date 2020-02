LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2020 in DIRETTA: Yule davanti a Noel, inforcata per Kristoffersen (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 11.30 (SABATO 8 FEBBRAIO) 10.07 Bene Pinturault, terzo a 0.48 da Yule. Oggi il francese può guadagnare tantissimi punti su Kristoffersen (fuori per un’inforcata) e Kilde. 10.06 Schwarz è terzo a 0.82 da Yule. E ora Pinturault si gioca la Coppa del Mondo. 10.05 Yule si porta in testa con 24 centesimi su Noel. Lo svizzero si conferma ormai un super big dello Slalom. Tocca all’austriaco Schwarz. 10.03 inforcata PESANTISSIMA DI KRISTOFFERSEN! A questo punto si profila un’occasione d’oro per il francese Pinturault in chiave classifica generale. Che errore del norvegese! Ora lo svizzero Yule. 10.02 Zenhaeusern era avanti di 1 centesimo al secondo intermedio, poi ha pagato tantissimo nel finale. Chiude a 0.60 da Noel. Ora il ... oasport

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2020 in DIRETTA: si comincia, pettorale n.9 per Vinatzer - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 8 febbraio: Miller comanda il day2 dei test di MotoGP attesa per le gare di sci alpino - #Sport… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 8 febbraio: MotoGP sci alpino azzurre del rugby e un sabato da non perdere! - #Sport #DIRETTA… -