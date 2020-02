Latitante "artista" arrestato dopo aver dato un esame all'Accademia di Brera (Di sabato 8 febbraio 2020) Da circa un anno era Latitante in Albania, ma la passione per l'arte e lo studio lo hanno portato a Milano a svolgere un esame all'Accademia di Brera dove era iscritto, l'ultimo prima della laurea biennale. Qani Kelolli, originario di Berat, è riuscito a farsi segnare sul libretto un buon 24 in anatomia artistica, ma, stando a quanto appreso dall'AGI, i poliziotti del commissario Centro di Milano lo hanno arrestato giovedì scorso nella celebre scuola di belle arti perché trovato in possesso di un falso passaporto greco e per resistenza, dal momento che aveva cercato di seminare gli agenti dentro la scuola. Quando l'hanno bloccato, così ha raccontato al suo avvocato Simone Gatto che lo segue nelle sue disavventure giudiziarie da una quindicina d'anni, era a mangiarsi un panino con un docente e ha riferito che era la terza volta che veniva a sostenere un esame durante la ... agi

