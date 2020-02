Inter, la lista e il calendario dell’Europa League (Di sabato 8 febbraio 2020) La lista per l’Europa League dell’Inter. Conte inserisce i nuovi arrivati mentre esclude, come previsto, Asamoah. MILANO – E’ stata resa nota la lista dell’Inter per la prossima Europa League. Dopo l’eliminazione dalla Champions, la squadra di Antonio Conte ripartirà dalla competizione Internazionale ‘meno importante’ anche se la vittoria consentirebbe ai nerazzurri di conquistare maggiore fiducia e soprattutto il diritto di partecipare alla prossima Supercoppa Europea. La lista dell’Inter Nella nuova lista qualche novità c’è. Rispetto alla Champions League non ci saranno Politano e Dimarco. I due giocatori sono stati ceduti nel mercato di gennaio e per questo non potranno prendere parte alla competizione. Niente da fare neanche per Asamoah. Troppi i problemi fisici per rischiare di occupare un posto con un giocatore ... newsmondo

Inter : ?? | LISTA @EuropaLeague 2019/2020, la lista per la fase a eliminazione diretta ?? - forumJuventus : Chiellini sulla via del recupero: è lui il nome “nuovo” della lista Champions: l’obiettivo è il rientro per la sfid… - varmoooo : RT @7Robymar: Notizie sull'Inter nella settimana del Derby: - Skriniar sul mercato - Lautaro al Barcellona - Flop Eriksen forse in panchin… -