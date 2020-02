In Fortnite Amore e Guerra parte la Battaglia tra i Creatori: V-Buck gratis per tutti (Di sabato 8 febbraio 2020) Con l'avvicinarsi di San Valentino, anche Fortnite e la sua giocatissima Battaglia Reale hanno voluto omaggiare gli innamorati. Come accade in molte altre produzioni videoludiche di successo, lo sparatutto online di casa Epic Games vede in questi giorni le sue meccaniche ravvivate da un evento in nome dell'Amore. E della giornata pensata per celebrarne ogni sua forma ed espressione. Fino al prossimo 17 febbraio sarà allora attivo Amore e Guerra: oltre a skin e ricompense ottenute in via del tutto gratuita completando specifiche sfide a tema, l'evento porta con sé una Modalità a Tempo denominata Trova e Distruggi. https://www.youtube.com/watch?v=b5x2J1zvcp0&feature=emb title Capirete allora che sono tantissimi, tra PC, PlayStation 4, Mac, Nintendo Switch, dispositivi mobile e Xbox One, i giocatori ora impegnati in questa nuova modalità di Fortnite, in attesa che il titolo ... optimaitalia

