Il nuovo coronavirus potrebbe esserci arrivato dai pangolini (Di sabato 8 febbraio 2020) Un gruppo di ricercatori cinesi che ha analizzato il codice genetico del 2019-nCoV ha visto che è molto simile ai coronavirus che colpiscono gli strani mammiferi ricoperti di scaglie ilpost

