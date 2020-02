Fandom Vibes 2020: Jennifer Morrison incontra i fan a Milano (Di sabato 8 febbraio 2020) Protagonista di serie di successo come Dr. House e This Is Us, l'attrice Jennifer Morrison incontra i fan al Fandom Vibes 2020 di Milano il prossimo luglio! Jennifer Morrison sarà tra gli ospiti della seconda edizione di Fandom Vibes, la convention multi-Fandom che dall'11 al 12 luglio 2020 porterà a Milano, a tu per tu con i fan, i protagonisti di alcune delle serie tv più amate di sempre. Dopo le grandi novità relative a Operation Con 2 e Share The Love Con 2, Kinetic Vibe regala a tutti gli appassionati serialisti italiani un altro motivo di gioia con un'eclatante notizia. L'attrice statunitense, che ha prestato il proprio volto a personaggi amati da milioni di telespettatori come la dottoressa Allison Cameron nella serie Dr House, Emma Swan ... movieplayer

telesimo : Dopo le grandi novità relative a #OperationCon2 e #ShareTheLoveCon2, @Kinetic_Vibe regala a tutti gli appassionati… - awkmen : Dark Assunta finalmente in Italia grazie alla Fandom Vibes e allo staff di Kinetic Vibe aka i veri EROI - wosshj : molto probabilmente va alla fandom vibes perché non vuole essere associata solamente ad ouat (serie che, vi ricordo… -