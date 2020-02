Elettra Lamborghini si presenta sul palco dell’Ariston senza intimo scoppiano le polemiche dichiarazione inaspettata (Di sabato 8 febbraio 2020) Elettra Lamborghini ieri sera sul palco del Festival di Sanremo 2020 si è presentata con la sua canzone “Musica“. La canzone sta andando bene infatti la gente canta e balla. Ieri sera la bella ereditiera si è presentata con un abito meraviglioso color cipria adornato di accessori che la rendevano molto elegante. Come ci ha abituato fin ora. La ragazza ha incantato tutti con questo abito lungo con una profonda scollatura sul decoltè . Ma questo non è stata la sola cosa ad impressionare il pubblico, infatti proprio a causa della sua scollatura, la cantante ha pensato bene di non indossare l’intimo. Come si può ben capire un dettaglio che non può di certo passare inosservato sopratutto agli uomini in platea. La scelta dell’abito, oltretutto, completamente diverso da quello delle serate precedenti, che apparentemente sembrava anche più castigato e invece, come ... bigodino

trash_italiano : IO FAREI VINCERE ELETTRA SOLO PER AVER MESSO “ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI” DENTRO UNA CANZONE DEL 1982. #Sanremo2020 - stanzaselvaggia : Elettra Lamborghini, quando ha scoperto che Morgan è stato eliminato, ha detto a radio 2: “no, adesso ultima arrivo io!”. #Sanremo2020 - trash_italiano : Facciamo un gruppo dell'ultimo minuto con Elodie, Achille Lauro ed Elettra Lamborghini e mandiamoli all'Eurovision. #Sanremo2020 -