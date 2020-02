Dramma in aeroporto a Bangkok, aereo fuori controllo schiaccia e uccide addetto di pista (Di sabato 8 febbraio 2020) La tragedia nelle scorse ore al Don Mueang International Airport di Bangkok, capitale della Thailandia, mentre l’aereo della compagnia Nok Air veniva spostato. Un secondo meccanico che era a bordo del camioncino da rimorchio travolto è rimasto ferito gravemente nella collisione ma è vivo. Un velivolo Boeing 737 è andato fuori controllo e ha travolto e ucciso un addetto di pista in aeroporto, rimasto letteralmente schiacciato sotto l‘aereo. La tragedia nelle scorse ore al Don Mueang International Airport di Bangkok, capitale della Thailandia, mentre l’aereo della compagnia Nok Air veniva spostato. Il Dramma si è consumato nella mattinata di venerdì ora locale, intorno alle 8, mentre il grosso aereo stava per essere allineato alle piattaforme con uno dei carri attrezzi usati solitamente. Durante la manovra qualcosa è andato storto: il cavo che teneva legato il grosso apparecchio al ... limemagazine.eu

