Valeria Marini rivela i motivi della sua depressione: “Non riesco a trovare una via” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Valeria Marini si è raccontata a 360° nel salotto di ‘Verissimo’, rivelando di aver vissuto un anno difficile e di essere entrata in depressione. Nelle scorse settimane abbiamo rivisto Valeria Marini al Grande Fratello Vip. L’ex star del Bagaglino era entrata nella casa per chiarirsi con Rita Rusic, ma la settimana seguente è tornata per … L'articolo Valeria Marini rivela i motivi della sua depressione: “Non riesco a trovare una via” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

GrandeFratello : Pasquale Laricchia e Ivan Gonzalez preparano le famose cotolette di Valeria Marini a “Obbligo o Verità”... ?? #GFVIP - infoitcultura : Valeria Marini: “Ho avuto una depressione tremenda, non parlo più con mia madre” - infoitcultura : Valeria Marini e gli altri ospiti di sabato 8 febbraio a Verissimo -