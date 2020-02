Un posto al sole, spoiler 10 febbraio 2020: Arianna non riesce a rintracciare Andrea (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo la pausa del weekend, i nostri amici di Un posto al sole tornano in tv con nuove ed emozionanti avventure il prossimo lunedì 10 febbraio. Stando agli spoiler della puntata numero 5436 ne vedremo delle belle. Giulia si ritroverà di fronte a un bivio e dovrà prendere una difficile decisione. Alberto comincerà a preoccuparsi seriamente in quanto la sua situazione all’interno dei Cantieri risulterà complessa. Infine, Arianna dovrà fare una corsa contro il tempo per rintracciare Andrea! Un posto al sole anticipazioni, puntata dell’8 febbraio Giulia decide di chiamare il suo amico virtuale per chiarirsi ogni dubbio e, via telefono, terranno un durissimo confronto. Dopodiché la Poggi sarà ancora più confusa di prima in quanto non saprà a chi credere tra Marcello e i suoi familiari. Arianna faticherà a rintracciare Andrea. I due, da tempo, hanno in serbo di adottare. Ebbene, il ... kontrokultura

