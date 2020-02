Un nuovo Call of Duty, Diablo Immortal, nuovi remaster e molto altro nel 2020 di Activision Blizzard (Di venerdì 7 febbraio 2020) Activision Blizzard ha da poco condiviso i suoi risultati finanziari aggiornati e, per l'occasione, ha svelato quello che ha in programma per questo 2020.Il noto analista di Niko Partners, Daniel Ahmad, ha riassunto in un tweet i punti salienti. Stando a quanto affermato, dunque, per quest'anno da Activision Blizzard dobbiamo aspettarci un nuovo Call of Duty, nuovi contenuti per WoW Classic e un alpha test per il discusso Diablo Immortal a metà 2020.Ma non solo, l'analista sottolinea anche l'impegno di Activision Blizzard su "una serie di titoli rimasterizzati e reinventati che verranno annunciati durante l'anno".Leggi altro... eurogamer

