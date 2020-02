Tentato stupro in Sicilia: provvidenziale intervento degli avventori di un bar salva una 16enne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una 16enne palermitana stava per essere stuprata in un vicolo quando le sue urla hanno attirato degli avventori di un bar che l’hanno salvata. Un uomo nigeriano di 36 anni è stato arrestato a Palermo per aggressione e Tentato stupro ai danni di una ragazzina di 16 anni. Il predatore sessuale, un nigeriano senza fissa … L'articolo Tentato stupro in Sicilia: provvidenziale intervento degli avventori di un bar salva una 16enne NewNotizie.it. newnotizie

