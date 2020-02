Sull’onda del successo di Nutella biscuits, la trovata in Campania: ecco la torta (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Nutella biscuits mania sembra non essere ancora finita. Per mesi il prodotto è stato introvabile sugli scaffali dei supermercati, la caccia al ‘pacco’ è stata una strategia di marketing vincente o forse è stato sottostimato l’appeal che avrebbe avuto sul consumatore. In un bar della nostra regione, c’è chi ha preso spunto dal prodotto più in voga del momento, per creare una torta gelato che riprende minuziosamente ed in scala il biscotto più famoso dell’anno. Al momento le vendite vanno a gonfie vele e spesso, tanto per riprendere il successo della confezione di biscotti, il frigo resta mestamente vuoto in attesa di un nuovo approvvigionamento. L'articolo Sull’onda del successo di Nutella biscuits, la trovata in Campania: ecco la torta proviene da Anteprima24.it. anteprima24

