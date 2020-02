Sanremo, Fiorello infiamma lo scontro con Tiziano Ferro: «Ha lanciato una campagna d’odio contro di me» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Arriva durissima la risposta di Fiorello contro Tiziano Ferro, dopo che il cantante ha lanciato ieri l’hashtag #Fiorellostattezitto, in polemica “ironica”, ha poi chiarito, per la lunghezza degli interventi dello showman durante le serate di Sanremo. Intervistato da Selvaggia Lucarelli su Tpi, Fiorello si è sfogato dopo i retroscena che lo descrivevano irritato: «Non è giusto darmi del permaloso, come se mi fossi arrabbiato per nulla. Accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa». Fiorello ha raccontato di aver ricevuto una valanga di attacchi violentissimi sui social nelle ultime 24 ore: «Tiziano Ferro tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso, ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #Fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci ... open.online

