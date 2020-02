Sanremo 2020, Achille Lauro vestito da David Bowie sveglia l'Ariston: "E canta anche bene" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo aver entusiasmato il pubblico di Sanremo con la sua “Me ne frego”, Achille Lauro ha puntato su “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini in duetto con la collega Annalisa. L’artista ha stupito tutti presentandosi con un look ispirato a David Bowie. Forse una scelta provocatoria, dopo essere stato più volte paragonato al compianto cantante.Le reazioni dei telespettatori sono state entusiaste. “Chiudete tutto, Achille ha appena vinto”, “Il mio provocatore preferito”: sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Chiudete tutto, Achille ha appena vinto#Sanremo2020— Ra. (@Raffa2304) February 7, 2020RAGA È vestito DA David Bowie, IL MIO PROVOCATORE PREFERITO#Sanremo2020— el niño (laura) puttana di Achille Lauro (@teamvlorelai) February 7, 2020 La cantante aveva esordito all’Ariston nel 2013, ... huffingtonpost

