Roberto Benigni provoca Matteo Salvini: “Quest’anno a Sanremo si può votare anche al citofono” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roberto Benigni, ospite d'eccezione della terza serata del Festival di Sanremo 2020, non si è risparmiato sulle battute prima di esibirsi nel Cantico dei cantici e ha lanciato una stoccata anche a Matteo Salvini: "Non solo televoto, giuria demoscopica, giuria sala stampa, giuria dell'orchestra, quest'anno al festival di Sanremo si può votare anche via citofono...In via Matteotti c'è uno che canta". fanpage

matteorenzi : Dite quello che volete ma Roberto Benigni è stato straordinario a #Sanremo2020 #CanticoDeiCantici #festivalsanremo2020 - ClaMarchisio8 : ROBERTO BENIGNI #chapeau #Sanremo2020 - sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… -