Previsioni meteo 8 febbraio: primavera in arrivo, sole e temperature in aumento (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le Previsioni meteo per sabato 8 febbraio vedono una temporanea rimonta dell'alta pressione che ci regalerà bel tempo ed un clima decisamente più mite rispetto ai giorni scorsi. Le temperature aumenteranno portandosi al di sopra della media con valori intorno ai 15°C su molte regioni del Centro Sud, previsti 10°C a Milano e Bologna. fanpage

SkyTG24 : Meteo a #Milano: le previsioni del 7 febbraio - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni #meteo per oggi - SNPAmbiente : RT @arpaveneto: Previsioni meteo-marine. #ISPRA e ARPAV insieme oggi a #Teolo per sviluppare le attività di monitoraggio e previsione per l… -