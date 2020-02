Prescrizione, Renzi: “Il governo non ha i numeri sull’accordo, io non lo voto. Trovano altri voti? Suggerirei prudenza” (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’accordo di tre quarti della maggioranza sulla Prescrizione deve trovare i voti in Parlamento perché Italia Viva non voterà l’intesa raggiunta da Pd, M5s e Liberi e Uguali con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. A ribadirlo è Matteo Renzi che dopo lo scontro frontale tra i suoi parlamentari e quelli democratici – anche via social – si chiama fuori, ma non sembra intenzionato a cannoneggiare il governo: “A mio avviso questo accordo a tre che hanno fatto ieri – dice a Circo Massimo, su Radio Capital – non ha la maggioranza in Parlamento. Può darsi che sbagli, leggo che Conte è pronto ad avere 50 parlamentari centristi che votano questa riforma, la votassero loro, io non la voto”. Anche se il tono sembra sempre quello di un avvertimento: “Se si trova voti in Forza Italia, nella Lega che gli vota questa roba io sono contento ... ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : Renzi minaccia di far cadere il Governo sulla #prescrizione. Un atteggiamento arrogante e irrilevante. La politica… - Mov5Stelle : C'è chi, come Renzi, sulla prescrizione cambia idea a seconda delle convenienze e poi c'è il MoVimento 5 Stelle.… - gennaromigliore : Padellaro è un falsificatore. Ripropone la fake news del cambio di opinione di Renzi sulla prescrizione. Abbiamo sm… -