Prescrizione, intesa Pd-M5S-Leu. Ma Renzi dice no: «Se ci voglion cacciare lo dicano». Conte: «Basta rinvii» (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’intesa raggiunta prevede il blocco della Prescrizione dopo due condanne, in primo grado e in appello. Ma Iv continua ad opporsi: bisognerà capire che cosa accadrà al governo. Il presidente del Consiglio: «Dialogo, ma arriva il momento delle decisioni» corriere

