Prescrizione | Conte alla maggioranza | “Tanti dossier aperti | non c’è tempo da perdere

Conte, dopo lo strappo annunciato da Italia viva sulla Prescrizione, si rivolge alle forze della maggioranza, invitandole a sospendere gli scontri: "Il dialogo, il confronto, l'ascolto sono sempre state parole chiave nello svolgimento del mio ruolo da Presidente del Consiglio. Ma arriva il momento delle decisioni. Gli italiani si aspettano risposte e concretezza, non litigi e rinvii".

