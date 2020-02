Pallanuoto. La Canottieri Napoli domani con la Rari Nantes Salerno a Casoria (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pallanuoto. Tredicesima giornata. La Canottieri domani (ore 19,30) con la Rari Nantes Salerno a Casoria. Ultima del girone di andata. domani a Casoria (ore 19,30) derby campano con la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno che manca, per gli amanti delle statistiche, da sette anni, dal 2013 anno della promozione della Canottieri in A/1. Dopo la sconfitta rimediata sabato a Trieste, per la Canottieri, domani contro la formazione salernitana, l’imperativo è quello di tornare a vincere per la classifica e per il morale che in una squadra giovane come quella giallorossa è fondamentale. I ragazzi del Molosiglio devono tentare di ripetere la gara vittoriosa disputata, proprio qui prima della sosta, con la Florentia per tenere accese le speranze di salvezza. Dovrebbe essere della partita anche il canadese Halajian, assente a Trieste in via precauzionale per controllare le conseguenze di un ... 2anews

