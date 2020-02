Mihajlovic dimesso dall’ospedale: “Le sue condizioni sono molto buone” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il tecnico del Bologna era rientrato in ospedale per effettuare una terapia antivirale lo scorso 27 gennaio. In conferenza stampa, infatti, aveva annunciato di avere una leucemia e di essersi sottoposto a una serie di cure per combatterla. Nonostante questo, però, si era presentato più volte in campo per sostenere la sua squadra e aveva stupito e commosso molti tifosi. Venerdì 7 febbraio Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale: quali sono le sue condizioni? Mihajlovic dimesso dall’ospedale Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale dopo essere entrato lo scorso 27 gennaio per una terapia antivirale. Da quanto si apprende nel bollettino dell’Istituto di Ematologia Serragnoli di Bologna, infatti, il tecnico della squadra rosso-blu è uscito dalla struttura “dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale”. ... notizie

