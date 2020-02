Meteo Roma: previsioni per il fine settimana (Di venerdì 7 febbraio 2020) Meteo Roma: previsioni per il fine settimana Giornata di sabato all’insegna del tempo stabile con sole prevalente nelle ore diurne e cieli generalmente poco nuvolosi nella serata. Nubi irregolari domenica con tempo asciutto nelle ore diurne e piogge attese nel corso della nottata. Temperature comprese tra +1°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per il fine settimana Tempo stabile nel corso della giornata di sabato con ampie schiarite su tutto il Lazio sia al mattino sia al pomeriggio; qualche nube in più tra la sera e la notte. Tempo asciutto anche nelle ore diurne di domenica con nubi sempre più consistenti e deboli piogge in arrivo nelle ore serali. Meteo Italia: previsioni per il fine settimana Al Nord sabato: Al mattino molte nubi al Nord Ovest con locali o deboli piogge sui settori costieri della Liguria, cieli sereni altrove. Al pomeriggio nubi in espansione anche ai settori ... romadailynews

