Malattie intestinali e malassorbimento: arriva un alimento “speciale” per la dieta (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un prodotto per garantire un apporto dietetico adeguato ai pazienti con Malattie infiammatorie croniche dell’intestino. Si chiama gemellihealth mici/ibd il nuovo ‘alimento a fini medici speciali’ (Afms) formulato per il trattamento dietetico nella fase acuta e cronica di pazienti affetti da queste patologie dell’intestino targato Gemelli Health System (Ghs). Antonio Gasbarrini, direttore del Dipartimento scienze gastroenterologiche, endocrino-metaboliche e nefro-urologiche Policlinico universitario A. Gemelli Irccs, insieme a Alessandro Armuzzi, della medicina interna e gastroenterologia del presidio Columbus, e al Franco Scaldaferri, Medicina Interna e Gastroenterologia Policlinico Gemelli, ha illustrato le caratteristiche del nuovo alimento per pazienti affetti da Malattie infiammatorie croniche intestinali e/o con sindromi da malassorbimento. La ... meteoweb.eu

