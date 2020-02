LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo, Coppa Intercontinentale basket 2020 in DIRETTA: sfida agli argentini per un posto in finale (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Virtus Bologna e San Lorenzo, valido per la prima semifinale di Coppa Intercontinentale. A soli due giorni dalla bruciante sconfitta del Paladozza contro il Partizan, le V Nere tornano in campo, e lo fanno al Pabellón Insular Santiago Martin di Tenerife contro il San Lorenzo de Almagro. I bolognesi possono diventare l’ottava squadra italiana a vincere questa competizione (dopo i tre successi di Varese, i due di Cantù e l’uno a testa di Milano e Roma) che, nel corso degli anni, ha subito parecchie modifiche e, ad oggi, dopo la diatriba FIBA-Eurolega, vede la vincitrice della Champions League a rappresentare l’Europa. Le altre tre compagini presenti sono l’Iberostar Tenerife (formazione che ospita il torneo), il San Lorenzo (vincitore ... oasport

