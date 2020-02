Giordana Angi a Sanremo emoziona nei panni di Mia Martini. Ma voce a parte, tutti notano quel ‘dettaglio’ davvero particolare (Di venerdì 7 febbraio 2020) Grande puntata quella di ieri sera al Festival di Sanremo 2020. Infatti la terza serata del Festival è stata dedicata alle cover e ogni artista ha avuto modo di esibirsi aggiungendo qualcosa in più anche di se stesso. È questo il caso di Giordana Angi. Un’esibizione da brividi quella di Giordana, che è riuscita a portare sul palco il ricordo di Mia Martini in “La nevicata del ‘56”, brano che la Martini portò al Festival nel 1990. Ma non è la prima vota che Giordana ridona voce alla grande Martini. È accaduto anche durante la scorsa edizione di Amici. Gli applausi e l’emozione non si sono contenuti. “Alla Bertè voglio un bene immenso, la riempio di baci, lei di regali. È molto affettuosa. Mi ha donato degli orecchini a forma di luna perché la luna, dice, è sua sorella e io gliela ricordo. E in effetti abbiamo un rapporto da sorelle”. Mia Martini è nel cuore di ... caffeinamagazine

MarioManca : Per interpretare una canzone di Mia Martini ci vuole il cuore e Giordana Angi ne sta tirando fuori tanto in questa… - LucaDondoni : #sanremo2020 Giordana Angi che dalla faccia proprio contenta contenta di cantare a quest’ora non è. Daje Giò - umitalia : 'E se un giorno sarò una mamma Vorrei essere come mia madre' Non c'è dedica più bella. Grande @GiordanaAngi! ??… -