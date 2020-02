Fridays For Future aderisce a Civico 22, a favore della sostenibilità (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLe attiviste e gli attivisti di Fridays For Future Benevento guardano con piacere ed estremo interesse la nascita dei laboratori di progettazione partecipata lanciati da Civico 22 per contribuire a costruire un’idea di cittá sostenibile che rispetti e tuteli l’ambiente, il territorio, il clima. Annunciamo pertanto la convinta adesione al percorso Civico ed in particolare al laboratorio su ambiente, tutela del paesaggio, fiumi e beni comuni che si terrà il prossimo 10 Febbraio. Finalmente dopo oltre un anno di mobilitazione per il clima anche sul nostro territorio nascono realtà di partecipazione attiva che hanno tra le priorità della propria agenda la sostenibilità, il rispetto della natura la salvaguardia e la tutela ambientale. Il nostro contributo nel laboratorio della tutela ambientale di Civico 22 sarà finalizzato anche alla redazione di ... anteprima24

Corriere : Greta registra il marchio del suo nome e di “Fridays For Future”: «Così mi difendo dagli impostori» - PiaZorzi : RT @colomb_luca: #Venezia e il #clima che cambia Pier Luigi #Olivi con i giovani dei #FridaysforFuture, lo storico dell'Arte Tomaso #Montan… - CAPITA_ENCIAM_ : ULTRA DRETA. -