È un ricercatore emiliano il primo italiano contagiato dal Coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il primo italiano contagiato dal Coronavirus è un ricercatore di ritorno da Wuhan che si trovava in isolamento alla Cecchignola ieri. Ha 29 anni, è emiliano e in Cina si era fermato solo un giorno. Da ieri pomeriggio è all’ospedale Spallanzani. Ieri sera l’Istituto superiore di sanità ha comunicato alla task force del ministero della Salute l’esito positivo di conferma del Coronavirus. Il paziente è ricoverato«con modesto rialzo termico e iperemia congiuntivale». Il primo italiano contagiato dal Coronavirus L’emiliano è uno dei 56 connazionali rimpatriati solo lunedì scorso da Wuhan con un volo speciale dell’Aeronautica. Scrive oggi il Corriere della Sera che in quel momento non presentava sintomi e tutti gli accertamenti medici ai quali era stato sottoposto erano negativi. Per questo motivo, al contrario ad esempio del 17enne di Grado tuttora in Cina che aveva qualche linea ... nextquotidiano

ANIMOIDI : SATELLITI SPIA --- - AntonioMI90 : RT @USI_university: #coronavirus Come sono state gestite situazione e comunicazione? Intervista a Emiliano Albanese, prof. #USI #BioMed, su… - gabriele_balbi : RT @USI_university: #coronavirus Come sono state gestite situazione e comunicazione? Intervista a Emiliano Albanese, prof. #USI #BioMed, su… -