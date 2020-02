Caso Marco Vannini ultime notizie: “Fu omicidio volontario” processo da rifare per i Ciontoli (Di venerdì 7 febbraio 2020) Arrivano le ultime notizie da Roma, dove si attendeva la decisione per il processo che ha visto imputato Antonio Ciontoli per l’omicidio di Marco Vannini. Tutto da rifare: è questa la clamorosa notizia che rende felice la famiglia del ragazzo morto 5 anni fa ucciso da un colpo di arma da fuoco. Il secondo grado aveva in qualche modo “ridimensionato” la posizione di Antonio Ciontoli che aveva visto diminuire la sua pena, da 14 anni a 5. Oggi invece i giudici hanno cambiato posizione. Ci sarà infatti un appello bis per l’omicidio di Marco Vannini. Nel maggio del 2015, Marco veniva ucciso, probabilmente per un colpo partito in modo accidentale, da Antonio Ciontoli, padre della sua fidanzata, nella casa di Ladispoli dove stava trascorrendo insieme a loro la serata. Da quel giorno i genitori di Marco chiedono giustizia e verità per il loro ragazzo. Marco aveva solo ... ultimenotizieflash

